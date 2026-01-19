Il Cesena acquista a titolo definitivo dal Milan il difensore Vittorio Magni | contratto fino al 2030

Il Cesena ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo del difensore Vittorio Magni dal Milan. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Questa operazione rafforza la rosa del club bianconero, che conferma il proprio impegno nel rafforzare la squadra per la stagione in corso. Magni si unisce così al progetto del Cesena, portando la sua esperienza e disponibilità fino alla scadenza del contratto.

Il Cesena comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Milan il difensore Vittorio Magni. Il club bianconero e il calciatore hanno sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2030. Arrivato in Romagna lo scorso agosto, il difensore classe 2006 ha collezionato fino ad oggi sette presenze con.

