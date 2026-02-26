L’assessore Laviano lascia la Lega | Approfittano dei miei problemi di salute per eliminarmi politicamente

Un assessore comunale annuncia ufficialmente di aver lasciato la propria carica all’interno del partito di appartenenza. La decisione arriva dopo una serie di difficoltà personali e politiche che hanno portato a questa scelta. La comunicazione viene fatta attraverso un messaggio diretto, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui risvolti interni alla situazione.

Macerata, 26 febbraio 2026 – “Comunico ufficialmente la mia uscita dalla Lega”. Così Laura Laviano, assessore comunale al Commercio a Macerata. “Ho onorato il mandato fino alla fine di questa consiliatura – è lo sfogo dell’assessore – per rispetto degli elettori che mi hanno scelta, ma oggi le divergenze politiche e di visione rendono impossibile la mia permanenza in un partito che oltretutto è in perenne conflitto con se stesso”. Aggiunge Laviano: “Per come la intendo io, la politica è una missione al servizio dei cittadini. Purtroppo, dopo oltre cinque anni, mi trovo a denunciare una realtà fatta di interessi personali e brama di potere. Esiste un malinteso che sta distruggendo le nostre istituzioni: l’idea che la politica serva per "farsi un curriculum" o assicurarsi un posto di lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

