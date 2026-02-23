Btp Valore nuova emissione dal 2 marzo | tre cedole crescenti e premio fedeltà allo 0,8%

Il Tesoro ha lanciato una nuova emissione del Btp Valore dal 2 marzo, attirando l’attenzione dei piccoli risparmiatori. La scelta mira a offrire tre cedole crescenti e un premio fedeltà allo 0,8%, incentivando l’investimento nel settore pubblico. Questa mossa risponde alla crescente domanda di strumenti di investimento sicuri e accessibili. Il titolo sarà disponibile per un periodo limitato, con l’obiettivo di coinvolgere un numero maggiore di investitori retail.

Il Tesoro torna sul mercato con una nuova emissione del Btp Valore, il titolo di Stato pensato per il pubblico retail che negli ultimi anni ha intercettato il risparmio delle famiglie italiane. Il collocamento è in calendario dal 2 al 6 marzo, salvo chiusura anticipata in caso di forte domanda. I tassi minimi garantiti saranno comunicati il 27 febbraio, mentre quelli definitivi verranno fissati a fine offerta. Il nuovo Btp Valore si inserisce nel solco delle precedenti emissioni lanciate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze a partire dal giugno 2023, con l’obiettivo di ampliare la platea dei sottoscrittori domestici e rafforzare il legame diretto tra Stato e risparmiatori. 🔗 Leggi su Panorama.it

BTP Valore con cedole crescenti e premio fedeltà, nuova emissione a marzoIl Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato una nuova emissione di Btp Valore, pensata per i piccoli risparmiatori.

Btp Valore, dal premio fedeltà alle tre cedole crescenti, tutte le caratteristiche della nuova emissione. Quanto conviene?Il collocamento di Btp Valore, iniziato il 2 marzo e in corso fino al 6, si deve alla volontà di attrarre investitori con un premio fedeltà del 0,8% per chi mantiene il titolo fino al 2032.

