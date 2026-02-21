bruno mars svela la tracklist del suo album the romantic in uscita il 27 febbraio

Bruno Mars ha annunciato la tracklist del suo nuovo album, “The Romantic”, che uscirà il 27 febbraio. La decisione arriva a dieci anni dall’ultimo lavoro, “24K Magic”, e segna il suo ritorno sulla scena musicale. L’artista ha condiviso alcuni dettagli sulle canzoni, tra cui collaborazioni con artisti internazionali. La pubblicazione del disco si avvicina e i fan aspettano con entusiasmo questa nuova fase della carriera di Mars.

A distanza di dieci anni dall’ultimo album, 24K Magic, Bruno Mars sta per tornare in pista con il suo quarto LP in studio, The Romantic, in uscita il 27 febbraio. Nell’attesa, la popstar ha svelato la tracklist del suo prossimo disco, già anticipato dal singolo I Just Might, che ha debuttato al primo posto della Billboard Hot 100, il suo primo debutto in carriera al primo posto e il suo decimo in vetta alla classifica. Di seguito, tutte le tracce: “Risk It All”. “Cha Cha Cha”. “I Just Might”. “God Was Showing Off”. “Why You Wanna Fight?”. “On My Soul”. “Something Serious”. “Nothing Left”. “Dance With Me”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Bruno Mars “The Romantic – Listening Celebrations”, giovedì 26 febbraio gli ascolti in anteprima del nuovo albumBruno Mars organizza giovedì 26 febbraio “The Romantic – Listening Celebrations”, un evento speciale negli store di musica delle principali città italiane, dove i fan potranno ascoltare in anteprima il suo nuovo album, “The Romantic”, in uscita il giorno successivo.

