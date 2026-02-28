Bronson Reed ha annunciato il suo ritorno nel mondo del wrestling e ha già fissato il suo obiettivo di partecipare a WrestleMania. Durante l'ultimo evento, Reed ha fatto il suo ingresso nel ring, attirando l'attenzione dei presenti. La sua presenza ha suscitato entusiasmo tra i fan, mentre lui si prepara a tornare in scena con nuove sfide. La data e le modalità del suo ritorno sono ancora da definire.

La corsa verso WrestleMania di Bronson Reed ha subito una battuta d’arresto durante l’ultima puntata di Raw, quando un infortunio al bicipite ha reso necessario un intervento. La WWE ha dovuto riorganizzare l’Elimination Chamber: la vittoria inizialmente prevista per Reed è stata meramente adattata, con Jey Uso al centro della contesa e, in seguito, sostituito da Logan Paul durante la puntata di SmackDown per un attacco a sorpresa. L’obiettivo ora è tornare a lottare sul ring, avviando un percorso di riabilitazione mirato e controllato dal team medico. Il strappo al bicipite ha reso necessaria l’operazione, eseguita nella giornata di ieri. Dopo l’intervento, Reed ha voluto fissare un primo aggiornamento ai fan con un post su Instagram: “Operazione fatta. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Bronson Reed fissa il ring per il suo ritorno trionfale

Bronson Reed annuncia il suo ritorno: "Tornerò e porterò distruzioneIl percorso di Bronson Reed incrocia di nuovo ostacoli significativi nel momento cruciale della stagione.

Bronson Reed costringe la WWE a rivedere i piani dopo il suo KOUn episodio chiave ha coinvolto Jey Uso, El Grande Americano e Bronson Reed in un match di triple threat che ha preso una piega inaspettata a causa...

Altri aggiornamenti su Bronson Reed.

WWE: Bronson Reed rompe il silenzio dopo l’infortunio a RawBronson Reed sfortunato durante l'ultima puntata per Raw: arrivano le sue prime parole dopo il duro infortunio ... spaziowrestling.it

WWE: Lo stop di Bronson Reed blocca la storyline dell’uomo mascheratoL'infortunio di Bronson Reed nell'ultimo Raw stravolge i piani per Logan Paul e anche quelli dell'uomo mascherato ... spaziowrestling.it