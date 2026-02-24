Bronson Reed costringe la WWE a rivedere i piani dopo il suo KO

Bronson Reed ha causato una svolta nei piani della WWE dopo essere stato messo KO durante un match triple threat con Jey Uso e El Grande Americano. L’incidente si è verificato quando Reed ha subito un colpo troppo forte, interrompendo bruscamente il confronto. La federazione ha dovuto rivedere le strategie e le prossime mosse in vista delle prossime settimane. La scena si è conclusa con Reed che si rialza lentamente, lasciando molte domande aperte.

Un episodio chiave ha coinvolto Jey Uso, El Grande Americano e Bronson Reed in un match di triple threat che ha preso una piega inaspettata a causa di un infortunio. L'evento ha imposto una ridefinizione rapida della chiusura, modificando la dinamica della serata e le prospettive per il prossimo grande appuntamento della card. Secondo quanto emerso subito dopo lo show, Reed era indicato come vincitore previsto e avrebbe avuto l'opportunità di unirsi a Randy Orton, LA Knight, Cody Rhodes, Je'Von Evans e Trick Williams all'interno della gabbia. Durante l'incontro Reed ha riportato una lacerazione del bicipite, confermata in seguito da Michael Cole.