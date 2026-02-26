Bronson Reed annuncia il suo ritorno | Tornerò e porterò distruzione

Bronson Reed torna in scena annunciando che la sua intenzione è di tornare a dominare sul ring. Il suo percorso si scontra con nuove sfide e obiettivi importanti, che richiederanno tutta la sua determinazione. La sua presenza si fa sentire, lasciando intuire che le prossime settimane saranno decisive per il suo cammino. La sua reazione si fa notare tra gli appassionati, suscitando grande interesse.

Il percorso di Bronson Reed incrocia di nuovo ostacoli significativi nel momento cruciale della stagione. Dopo aver recuperato da un grave infortunio alla caviglia che lo aveva tenuto lontano dal ring per buona parte del 2025, il gigante australiano aveva ricostruito il proprio ruolo centrale in The Vision. L’ingresso come ultimo partecipante dell’Elimination Chamber Match maschile sembrava aprire nuove opportunità, ma un violento strappo al bicipite durante il match di qualificazione nell’ultimo episodio di Raw ha imposto un nuovo sospensione forzata e una conseguente operazione chirurgica. La conferma della rottura del tendine ha imposto un intervento chirurgico, con Triple H e il team creativo costretti a rimuoverlo dai piani per WrestleMania 42. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

