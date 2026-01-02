Manny Pacquiao torna sul ring | dal pareggio con Barrios all’annuncio che infiamma la boxe mondiale

Manny Pacquiao torna sul ring, segnando un nuovo capitolo nella sua lunga carriera. Dopo il pareggio con Barrios, l’ormai leggendario pugile filippino ha annunciato il suo prossimo incontro, suscitando grande interesse tra gli appassionati di boxe. Questo ritorno conferma l’importanza di Pacquiao nel panorama sportivo mondiale, mantenendo vivo il suo ruolo di protagonista anche a distanza di anni dall’inizio della sua carriera.

L’annuncio che infiamma la boxe mondiale. Manny Pacquiao, leggenda vivente del pugilato, ha dimostrato di non voler appartenere al passato. Prima sul ring dell’ MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, poi dal prestigioso palco del World Sports Summit di Dubai, il filippino ha ribadito un concetto chiaro: il fuoco sacro arde ancora. La sfida generazionale andata in scena a Las Vegas contro Mario Barrios ha rappresentato molto più di un semplice incontro per la cintura WBC dei pesi welter. Per Pacquiao, 46 anni e quattro stagioni lontano dall’agonismo, era la risposta a una domanda che aleggiava da tempo: può uno dei più grandi pugili degli ultimi due decenni reggere ancora il confronto con l’élite mondiale? Di fronte a lui un avversario di sedici anni più giovane, il messicano-statunitense Barrios, campione in carica e forte di un record di 29 vittorie, due sconfitte e un pareggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

