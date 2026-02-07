Questa sera Simone Fontecchio è sceso in campo per affrontare i Boston Celtics nella partita tra Miami Heat e Boston Celtics. La sfida si è rivelata difficile, con Fontecchio che ha cercato di dare il massimo per la sua squadra. La partita si è giocata intensamente, e i tifosi hanno seguito con attenzione ogni mossa dei loro beniamini.

Una serata impegnativa ha accompagnato Simone Fontecchio nel confronto tra Miami Heat e Boston Celtics. L’ala azzurra è scesa in campo per 19 minuti, offrendo un contributo che, pur rimanendo parzialmente voluntario, è stato incisivo nelle rotazioni difensive e nelle azioni di contenimento. Nel dettaglio, Fontecchio ha messo a referto 2 punti, tutti dalla lunetta con 22, e 03 dal campo dall’arco. A referto anche 2 rimbalzi, una palla recuperata e una stoppata. La sfida ha visto l’avversario Celtics guidato da Jaylen Brown, con l’Heat che ha visto una partita contraddistinta da difficoltà offensive nonché da una gestione del pallone contenuta nelle fasi chiave. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Simone affronta una sfida impegnativa contro i Boston Celtics

I Boston Celtics si trovano di nuovo a lottare dopo l'infortunio di Jason Tatum.

Nella notte NBA, Celtics e Lakers subiscono sconfitte importanti.

