I Brooklyn Nets hanno aperto la partita con grande energia e hanno dominato nel primo tempo, segnando ben 80 punti. Hanno preso subito il comando, imprimendo un ritmo veloce e deciso, e hanno mantenuto il vantaggio fino alla sirena. I Wizards non sono riusciti a rispondere, e alla fine i Nets hanno conquistato la vittoria senza troppi problemi.

Una serata di basket che ha visto una partenza in grande stile da parte dei Nets, capaci di imprimere un ritmo decisivo già nei primi minuti e di gestire la contesa con solidità al ritorno in campo. L’incontro ha evidenziato una differenza di profondità tra le due squadre e ha messo in luce i ragazzi impegnati a offrire contributi concreti, con la vittoria che arriva in modo netto e chiaro. Brooklyn ha chiuso il primo quarto con un impressionante parziale di 23-3 negli ultimi minuti, passando da un margine iniziale a un vantaggio netto 46-20. Nel corso del secondo periodo, Porter Jr. ha preso in mano la scena segnando 13 punti e ha incrementato il distanza massima sul 60-26, fissando l’andamento del secondo quarto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - I Brooklyn Nets segnano 80 punti nel primo tempo e superano i Washington Wizards

