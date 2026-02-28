Borsa | comparto immobiliare ben comprato con cenni crescita settore

La settimana si conclude positivamente per il settore immobiliare italiano, che mostra segni di crescita grazie alle performance di aziende come Aedes e IGD. Il comparto ha registrato un andamento migliore rispetto ad altri settori a livello europeo, confermando un andamento di mercato favorevole. Questi dati evidenziano un momento di particolare attenzione per gli investimenti nel settore immobiliare nazionale.

Settimana positiva per il comparto immobiliare italiano, sostenuto dalle brillanti performance di Aedes e IGD, e che fa meglio del settore a livello europeo. Banche centrali in primo piano, soprattutto la Federal Reserve, che guarderà con particolare attenzione al report del mercato del lavoro di febbraio in calendario il 6 marzo, in vista della prossima riunione del FOMC di metà marzo. Sul fronte macroeconomico, oltreoceano rallentano le domande di mutuo e gli indici FHFA e S&P Case-Shiller hanno rilevato un aumento delle quotazioni lo scorso dicembre.

