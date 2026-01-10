Borsa | acquisti sul settore immobiliare nella prima settimana dell’anno

Nella prima settimana dell’anno, i mercati azionari globali hanno mostrato segnali di ripresa, con particolare attenzione al settore immobiliare. Dopo le festività natalizie e di fine anno, gli indici immobiliari sono tornati a operare pienamente, contribuendo a un andamento positivo dei mercati. Questo periodo rappresenta un momento di osservazione e analisi per gli investitori interessati alle opportunità nel settore immobiliare.

Si chiude una settimana positiva per i mercati azionari globali, inclusi gli indici immobiliari, tornati completamente operativi dopo le festività natalizie e di fine anno. Il 2026 si apre con l'attenzione degli investitori ancora una volta concentrata sulle prossime decisioni delle varie banche centrali, che influenzano direttamente il costo del credito e, di conseguenza, la domanda nel mercato immobiliare. In particolare, le mosse future della Federal Reserve a fronte degli ultimi dati sul mercato del lavoro americano. L'andamento del settore in Borsa. Il settore immobiliare sulla piazza milanese ha chiuso l'ottava in territorio positivo con l'indice FTSE Italia All Share Real Estate che sale dell'1,2%.

Immobiliare, settimana positiva in Borsa con clima già festivo e pochi annunci - Riflettori su quello che è successo durante l’ultima settimana nel comparto immobiliare, partendo dalle aziende quotate a Piazza Affari e dai dati di settore ... quifinanza.it

Barclays, settore immobiliare europeo di nuovo in crescita nel 2026 con protagonisti i sottosettori logistica e retail - Nel suo ultimo report sul mercato immobiliare europeo, Barclays prevede che il settore crescerà nel 2026. borsaitaliana.it

ETF per investire in immobiliare - HPRD batte IWDP

