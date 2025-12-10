Lazio boom di infortuni sul lavoro | +12% nel 2025 Cgil | Maglia nera e colpiscono sempre più gli anziani

Nel Lazio, gli infortuni sul lavoro registrano un aumento del 12% nel 2025, con un incremento segnato nei primi dieci mesi dell'anno. La Cgil evidenzia come la situazione si sappia aggravando, colpendo sempre più frequentemente gli anziani e contribuendo a un quadro di emergenza nel settore lavorativo regionale.

Nel Lazio gli infortuni sul lavoro continuano a crescere. Nei primi dieci mesi del 2025 sono state denunciate 24.987 denunce all’Inail, con un aumento del 12% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un trend che, secondo la Cgil di Roma e Lazio, conferma il primato negativo della Regione. «Ancora una volta il Lazio conquista la maglia nera degli incidenti sul lavoro», denuncia Natale Di Cola, segretario generale della Cgil di Roma e Lazio. Crollano i controlli, crescono gli incidenti: “Una vera escalation”. Di Cola evidenzia anche l’impennata dei cosiddetti “infortuni non determinati”, cioè quelli ancora in fase di istruttoria da parte dell’Inail: «Sono pressoché raddoppiati. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Lazio, boom di infortuni sul lavoro: +12% nel 2025. Cgil: “Maglia nera e colpiscono sempre più gli anziani”

Boom di nuove imprese nel Lazio: +0,49% nel terzo trimestre 2025

Boom di psicofarmaci tra bambini e adolescenti nel Lazio: i consumi sono tra i più alti d'Italia

Boom di psicofarmaci tra bambini e adolescenti nel Lazio, consumi tra i più alti d'Italia

Nuove polemiche per il gol della Lazio segnato su un calcio d'angolo inesistente... Fatto sta che: boom, pallone in rete e Milan spiazzato Ma oh, il calcio è bello anche per questo: quando la logica va in ferie e ci pensa l Vai su Facebook

Boom di richieste sul bando parcheggi della Regione Lazio: 224 progetti per potenziare sosta e intermodalità. Info complete odisseaquotidiana.com/2025/11/bando-… #trasportopubblico #mobilità Vai su X

Infortuni sul lavoro, Lazio maglia nera. "Colpiti sempre più gli anziani" - Di Cola (Cgil): "L'aumento degli infortuni che riguardano le fasce di età tra i 70 e i 74 anni e oltre i 75 anni è rispettivamente del 30 per cento e del 103 per cento" ... Lo riporta romatoday.it