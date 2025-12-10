Lazio boom di infortuni sul lavoro | +12% nel 2025 Cgil | Maglia nera e colpiscono sempre più gli anziani
Nel Lazio, gli infortuni sul lavoro registrano un aumento del 12% nel 2025, con un incremento segnato nei primi dieci mesi dell'anno. La Cgil evidenzia come la situazione si sappia aggravando, colpendo sempre più frequentemente gli anziani e contribuendo a un quadro di emergenza nel settore lavorativo regionale.
Nel Lazio gli infortuni sul lavoro continuano a crescere. Nei primi dieci mesi del 2025 sono state denunciate 24.987 denunce all’Inail, con un aumento del 12% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un trend che, secondo la Cgil di Roma e Lazio, conferma il primato negativo della Regione. «Ancora una volta il Lazio conquista la maglia nera degli incidenti sul lavoro», denuncia Natale Di Cola, segretario generale della Cgil di Roma e Lazio. Crollano i controlli, crescono gli incidenti: “Una vera escalation”. Di Cola evidenzia anche l’impennata dei cosiddetti “infortuni non determinati”, cioè quelli ancora in fase di istruttoria da parte dell’Inail: «Sono pressoché raddoppiati. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Boom di nuove imprese nel Lazio: +0,49% nel terzo trimestre 2025
Boom di psicofarmaci tra bambini e adolescenti nel Lazio: i consumi sono tra i più alti d'Italia
Boom di psicofarmaci tra bambini e adolescenti nel Lazio, consumi tra i più alti d'Italia
Nuove polemiche per il gol della Lazio segnato su un calcio d'angolo inesistente... Fatto sta che: boom, pallone in rete e Milan spiazzato Ma oh, il calcio è bello anche per questo: quando la logica va in ferie e ci pensa l Vai su Facebook
Boom di richieste sul bando parcheggi della Regione Lazio: 224 progetti per potenziare sosta e intermodalità. Info complete odisseaquotidiana.com/2025/11/bando-… #trasportopubblico #mobilità Vai su X
Infortuni sul lavoro, Lazio maglia nera. "Colpiti sempre più gli anziani" - Di Cola (Cgil): "L'aumento degli infortuni che riguardano le fasce di età tra i 70 e i 74 anni e oltre i 75 anni è rispettivamente del 30 per cento e del 103 per cento" ... Lo riporta romatoday.it
Antisemitismo, Schlein sbugiardata: nel 2017 ha votato il “lodo” Delrio. Come si cambia per non morire secoloditalia.it
Sabrina Carpenter trasforma una felpa in un mini dress (e rende il pantsless di nuovo iconico) metropolitanmagazine
L'aggettivo giusto per le forcaiole ilgiornale.it
"Sabir. Viaggio Mediterraneo" porta la Physical Dance in teatro a Senigallia ilrestodelcarlino.it
Stoccarda-Maccabi Tel Aviv (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Tamponamento a catena sulla Centrale Umbra, feriti e traffico caos lanazione.it