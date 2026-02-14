Sconto sulla Tari | a Dalmine tassa rifiuti più bassa per chi sceglie la domiciliazione bancaria

A Dalmine, il Comune riduce la Tari per chi sceglie di pagare tramite domiciliazione bancaria, iniziativa avviata lo scorso anno dall’amministrazione. La decisione mira a incentivare i cittadini a utilizzare questo metodo di pagamento, che permette di ottenere uno sconto sulla tassa rifiuti. Tra i vantaggi, c’è la comodità di evitare code in municipio e la certezza di rispettare le scadenze.

Dalmine. Un’agevolazione per i contribuenti che aderiscono al servizio di domiciliazione bancaria, attivato lo scorso anno dall’amministrazione comunale, per il pagamento dell’imposta rifiuti. Nella seduta di mercoledì 11 febbraio, il Consiglio comunale di Dalmine ha approvato una modifica al regolamento della Tari, introducendo una riduzione per le utenze domestiche che scelgono il pagamento tramite addebito diretto Sepa su conto corrente. “Una scelta che va nella direzione della semplificazione e della digitalizzazione dei servizi comunali, offrendo al tempo stesso un beneficio concreto alle famiglie”, dichiara Francesco Bramani, sindaco di Dalmine.🔗 Leggi su Bergamonews.it

