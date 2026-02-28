bonci sbarca a milano con la sua pizza agricola

Gabriele Bonci apre un nuovo locale a Milano dedicato alla sua pizza agricola. La sua presenza nel capoluogo lombardo era attesa da tempo, considerando la sua fama di esperto nella panificazione e nelle specialità di pizza. Il locale è ora operativo e propone le creazioni di Bonci in una formula dedicata alla cucina a base di ingredienti agricoli.

Il celebre panificatore romano porta in via Piccinni la sua pizza in teglia esuberante e di altissima qualità e il suo progetto etico, ambientale e sociale. Accanto apre Sfoglia, la pasticceria di Tommaso Foglia dedicata in particolare alla millefoglie. Due inaugirazioni distinti ma collegati, entrambi in collaborazione con la scuola di alta formazione gastronomica In Cibum Ci ha messo anche troppo tempo ad arrivare a Milano Gabriele Bonci, uno dei grandi maestri riconosciuti della panificazione e della “pizzificazione”. Mancava una sua insegna nella città che, senza una grande tradizione regionale, è diventata la passerella nazionale (e forse mondiale) di tutti gli stili e le scuole del piatto italiano più amato e consumato nel mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Milano, 27 febbraio 2026 – "Milano ci siamo!" Gabriele Bonci, il re della pizza in taglia, apre il suo primo locale in città, al civico 3 di via...

