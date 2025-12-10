Gabriele Bonci il re della pizza in tribunale | Accusato di maltrattamenti e lesioni nei confronti della sua ex compagna e di resistenza a pubblico ufficiale

Gabriele Bonci, noto come il re della pizza romana, si trova ora sotto processo per presunti maltrattamenti e lesioni nei confronti della sua ex compagna, nonché per resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda ha attirato l'attenzione di media e pubblico, aprendo un capitolo delicato e complesso nella vita del celebre pizzaiolo.

Il re della pizza a taglio romana finisce in tribunale per accuse di maltrattamenti e lesioni nei confronti della sua ex compagna e di resistenza a pubblico ufficiale. Come riporta Il Messaggero, il 48enne Gabriele Bonci si è presentato davanti ai giudici della V sezione collegiale di piazzale Clodio. Dai documenti acquisiti dal giornale romano si legge che l’accusa ha sottolineato i “comportamenti controllanti dovuti a ossessiva gelosia” di Bonci che sono durati circa un anno e mezzo, da gennaio del 2022 a giugno del 2023. Inoltre, sempre secondo l’accusa “Bonci avrebbe minacciato la donna in più occasioni e l’avrebbe aggredita, afferrandola per i polsi, tirandole i capelli e provocandole ematomi sul corpo “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gabriele Bonci, il re della pizza, in tribunale: “Accusato di maltrattamenti e lesioni nei confronti della sua ex compagna e di resistenza a pubblico ufficiale”

