Vannacci a Bolzano il 28 febbraio corteo Remigrazione e Riconquista

A Bolzano il 28 febbraio si terrà un corteo organizzato dal comitato “Remigrazione e Riconquista”. La manifestazione arriva dopo che lo stesso comitato, al centro di polemiche per la proposta di legge di iniziativa popolare, ha deciso di andare avanti nonostante l’annullamento della conferenza stampa a Montecitorio. Parlamentari di opposizione avevano occupato la sala stampa per bloccare l’evento, ma ora i promotori del corteo vogliono continuare la battaglia a favore della raccolta firme e della loro proposta.

Roma, 4 feb. (askanews) – Il comitato "Remigrazione e Riconquista", al centro delle polemiche per l'omonima proposta di legge di iniziativa popolare che il deputato leghista vannacciano Furgiuele voleva presentare alla Camera nella conferenza stampa di venerdì scorso annullata d'ufficio dal presidente Fontana dopo l'occupazione della sala stampa di montecitorio dai parlamentari di opposizione per impedirla, non si ferma e annuncia un corteo a Bolzano il 28 febbraio a sostegno appunto della remigrazione e della raccolta di firme sulla pdl popolare. "Dopo le mobilitazioni di Brescia e Piacenza – spiega il comitato ReR – che hanno visto la partecipazione di migliaia di cittadini italiani, torniamo in piazza per dare continuità a una battaglia che sta intercettando un consenso sempre più ampio.

