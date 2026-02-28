Bolivia si schianta un aereo che trasportava banconote | 15 morti E scatta la caccia ai soldi – Il video

Un aereo dell’Aeronautica militare boliviana si è schiantato ieri pomeriggio all’aeroporto di El Alto, vicino a La Paz, mentre trasportava denaro della Banca Centrale. L’incidente ha causato la morte di 15 persone e ha coinvolto un velivolo che era in volo per consegnare fondi bancari. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Nel pomeriggio di ieri, ora locale, all’aeroporto di El Alto, seconda città più popolosa della Bolivia, vicino a La Paz, un velivolo della Fab, l’Aeronautica militare boliviana, che trasportava denaro della Banca Centrale della Bolivia, si è schiantato in pista. Subito dopo l’incidente la polizia ha usato i lacrimogeni per scacciare persone che si erano avvicinate al luogo dell’accaduto per tentare di raccogliere le banconote. Denaro che, come specificato dalle autorità, non aveva però valore legale. L’Hercules C-130. L’Hercules C-130 era partito dalla città orientale di Santa Cruz. La città era stata colpita da una forte grandinata. «Stiamo recuperando i corpi delle persone coinvolte nell’incidente», ha detto il capo dei Vigili del Fuoco Pavel Tovar. 🔗 Leggi su Open.online

