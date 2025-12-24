Aereo che trasporta bambini con gravi ustioni in ospedale si schianta al largo del Texas | sei morti

Sei persone sono morte in uno schianto aereo della Marina messicana al largo delle coste del Texas: si tratta del volo di una organizzazione no profit che trasporta bambini messicani con gravi ustioni in un ospedale di Galveston, vicino a Houston. Aereo sanitario precipita in Texas, ci sono morti e dispersi. Le operazioni di soccorso; USA: 5 morti in schianto aereo Marina messicana al largo del Texas; Messico, si schianta aereo della Marina: cinque morti; Usa: aereo Marina messicana si schianta in un lago in Texas, le immagini del relitto. Aereo che trasporta bambini con gravi ustioni in ospedale si schianta al largo del Texas: sei morti - Sei persone sono morte in uno schianto aereo della Marina messicana al largo delle coste del Texas: si tratta del volo di una organizzazione no profit ... fanpage.it

Tragedia in Texas: precipita un aereo durante una missione umanitaria, morti e feriti - Aereo precipita a Galveston, Texas, durante missione umanitaria: almeno cinque morti e due sopravvissuti. notizie.it

Aereo sanitario precipita in Texas, ci sono morti e dispersi. Le operazioni di soccorso - La missione di trasporto medico specializzato era stata coordinata con una fondazione messicana che si prende cura di bambini co ... msn.com

