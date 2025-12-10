L’aereo perde quota e si schianta su un’auto | il video spaventoso

Un incidente spettacolare e spaventoso si è verificato a Merritt Island, Florida, quando un piccolo aereo ha perso quota e si è schiantato su un’auto durante un atterraggio di emergenza. La scena, ripresa in un video, ha suscitato grande shock e preoccupazione tra i testimoni presenti.

Una scena di puro terrore si è consumata lunedì pomeriggio a Merritt Island, Florida, quando un piccolo velivolo ha dovuto eseguire un atterraggio d’emergenza trasformando un normale spostamento su strada in un momento drammatico. Secondo le prime ricostruzioni, l’equipaggio aveva segnalato un grave problema tecnico che ha reso inevitabile la manovra. Il Beechcraft 55, decollato per un volo di istruzione, ha iniziato a perdere potenza quasi subito dopo il decollo. Le comunicazioni con le autorità aeronautiche hanno descritto la situazione come critica, costringendo il pilota a tentare un atterraggio di emergenza lungo l’ Interstate-95. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - L’aereo perde quota e si schianta su un’auto: il video, spaventoso

Catania, aereo perde quota in decollo: "Inconveniente grave"

Aereo perde quota, atterraggio d'emergenza in Florida: 15 feriti

L'aereo perde quota e il pilota è costretto all'atterraggio d'emergenza in Florida: 15 feriti

? °° °° Il 10 dicembre 1967 ci lascia Otis Redding. A 26 anni, perde la vita in un incidente aereo, dalle cause mai del tutto chiarite. Tuttora è considerato tra i massimi esponenti della soul music e tra i più grandi cantanti di - facebook.com Vai su Facebook

Repubblica - Il Bari perde 5-0, squadra contestata e tensione sull'aereo: tifoso colpito da un giocatore ? Vai su X