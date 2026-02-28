Bolivia si schianta un aereo carico di banconote | morti e feriti Folla a caccia di soldi tra i rottami video

Un aereo carico di banconote si è schiantato in Bolivia, provocando vittime e feriti tra i soccorritori e i presenti sul posto. Una folla si è radunata tra i rottami, cercando di raccogliere il denaro disperso. Un rappresentante delle autorità ha precisato che le banconote non hanno valore legale perché non sono state emesse dalla Banca Centrale e non hanno numeri di serie.

«Voglio chiarire a coloro che stanno cercando di prendere il denaro dall'aereo coinvolto in questa tragedia che tale denaro non ha alcun valore legale, poiché non è stato emesso dalla Banca Centrale e non reca numero di serie». Le parole del ministro della Difesa Marcelo Salinas arrivano quando sull'asfalto di El Alto ci sono ancora lamiere accartocciate, sirene accese e mazzette di banconote spinte dal vento dell'altipiano. Il bilancio cambia con il passare delle ore. Prima quindici morti, poi venti. Oltre trenta feriti, alcuni in condizioni critiche. L'aeroporto è stato chiuso, il traffico deviato, la pista trasformata in scena del crimine. L'indagine è aperta, le risposte ancora no.