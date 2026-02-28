Aereo carico di banconote si schianta su un' autostrada | 20 morti in Bolivia

Un aereo militare si è schiantato su un’autostrada in Bolivia, provocando la morte di venti persone. L’incidente si è verificato dopo il decollo e l’aereo non è riuscito a fermarsi, finendo per collidere con diversi veicoli sulla carreggiata. Le autorità stanno ancora valutando i dettagli dell’accaduto mentre si contano i danni e le vittime.

È di venti morti, un numero imprecisato di feriti e 15 veicoli coinvolti il bilancio provvisorio di un incidente aereo avvenuto in Bolivia, nei pressi dell'aeroporto internazionale di El Alto. Secondo le prime ricostruzioni il velivolo, un Hercules C-130 dell'Aeronautica militare bolivana, dopo l'atterraggio non sarebbe riuscito ad arrestarsi a causa delle condizioni della pista, colpita da una copiosa grandinata. Sfondate le recinzioni dell'aeroporto, l'aereo ha invaso un'autostrada adiacente con un violento schianto che stando alle autorità locali avrebbe coinvolto in totale 15 veicoli. Dopo l'incidente, sulla scena sarebbe scoppiato il caos.