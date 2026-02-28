Bolivia aereo militare cade con carico di banconote | almeno 20 morti e folla dispersa con idranti

Un aereo militare si è schiantato in Bolivia, causando la morte di almeno venti persone. L’incidente si è verificato sull’altopiano, dove il velivolo trasportava un carico di banconote. Sul luogo dell’incidente si è formata una folla che ha tentato di avvicinarsi, mentre le forze dell’ordine hanno utilizzato idranti per disperderla. Le immagini mostrano il fumo, le lamiere accartocciate e il denaro sparso sull’asfalto.

Un boato nel gelo dell’altopiano, poi il fumo, le lamiere contorte e migliaia di banconote sparse sull’asfalto. È un’immagine che sembra uscita da un film, ma è la cronaca di una tragedia reale. Un aereo militare boliviano si è schiantato nella serata di venerdì su una delle arterie più trafficate di El Alto, città adiacente alla capitale La Paz, trasformando una zona urbana in uno scenario di devastazione e caos. Il velivolo, un Hércules C-130 dell’Aeronautica militare boliviana, è precipitato dopo essere uscito di pista in condizioni meteorologiche avverse. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali e confermate dal ministero della Difesa, a bordo trasportava un carico di nuove banconote destinate alla distribuzione interna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

