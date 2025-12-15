Autobus carico di studenti precipita in un dirupo | almeno 17 morti

Un grave incidente stradale nel nordest della Colombia ha coinvolto un autobus carico di studenti delle scuole superiori, precipitando in un dirupo. L'incidente ha causato almeno 17 decessi e numerosi feriti, suscitando grande dolore e preoccupazione nella comunità locale.

© Tvzap.it - Autobus carico di studenti precipita in un dirupo: almeno 17 morti Un grave incidente stradale ha sconvolto il nordest della Colombia: un autobus che trasportava un gruppo di studenti delle scuole superiori è precipitato in un dirupo, provocando almeno 17 morti e numerosi feriti. Si tratta di una delle più gravi tragedie recenti che ha coinvolto il mondo della scuola nel Paese sudamericano. L'automezzo stava percorrendo una strada di montagna quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso aderenza con l'asfalto ed è finito in un burrone. Le prime informazioni diffuse dalle autorità locali parlano di un bilancio ancora provvisorio, mentre sono in corso complesse operazioni di soccorso e di recupero delle vittime.

