un tuffo nel passato

Un viaggio nel passato attraverso le figure di Gunther e Dragunov, due lottatori che sembrano usciti dagli anni ’80. Il loro stile, il modo di combattere e l’aspetto visivo richiamano un’epoca passata, creando un’immagine che affascina e sorprende, trasportando lo spettatore in un’epoca in cui la lotta era rude, autentica e senza compromessi.

A me, Gunther e Dragunov, sembrano lottatori provenienti direttamente dagli anni ‘80. Non so cosa di loro mi rimandi indietro di 40 anni; Sarà il loro outfit sobrio ed essenziale, sarà il loro modo di lottare, da rissa da bar, crudo e sporco, o sarà il loro volto, antico, quasi di un altra epoca. Fatto sta che questi due lottatori non sembrano appartenere a quest’epoca, ma neppure a quella precedente, ma paiono catapultati direttamente dagli show di Bruiser Brody, Stan Hansen, Dick Murdoch o altri. Il che, per inciso, è un grande pregio. Diciamo che è ciò che li rende i due  wrestler più interessanti del panorama moderno, sia in WWE che non, per ciò che concerne il lottato sul ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

