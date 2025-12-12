Un tuffo nel passato

Un viaggio nel passato attraverso le figure di Gunther e Dragunov, due lottatori che sembrano usciti dagli anni ’80. Il loro stile, il modo di combattere e l’aspetto visivo richiamano un’epoca passata, creando un’immagine che affascina e sorprende, trasportando lo spettatore in un’epoca in cui la lotta era rude, autentica e senza compromessi.

A me, Gunther e Dragunov, sembrano lottatori provenienti direttamente dagli anni ‘80. Non so cosa di loro mi rimandi indietro di 40 anni; Sarà il loro outfit sobrio ed essenziale, sarà il loro modo di lottare, da rissa da bar, crudo e sporco, o sarà il loro volto, antico, quasi di un altra epoca. Fatto sta che questi due lottatori non sembrano appartenere a quest’epoca, ma neppure a quella precedente, ma paiono catapultati direttamente dagli show di Bruiser Brody, Stan Hansen, Dick Murdoch o altri. Il che, per inciso, è un grande pregio. Diciamo che è ciò che li rende i due wrestler più interessanti del panorama moderno, sia in WWE che non, per ciò che concerne il lottato sul ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Un tuffo nel passato

Viaggio a Matera. U Uagnin Artificiel · Teresa Teresa (Extended Version). Un tuffo nel passato a Matera.? - facebook.com Vai su Facebook

Oggi nostalgici, un tuffo nel passato! Ci vediamo domani per Perugia Cuneo, ore 20:30. #BlockDevils Vai su X

Olbia, un viaggio nel passato sommerso: al Politecnico Argonauti “Un tuffo nella storia” - Si preannuncia una serata di grande fascino quella in programma stasera, giovedì 11 dicembre, alle ore 18:30 al Politecnico Argonauti in via ... olbia.it scrive

Un tuffo nel passato sabato 13 dicembre a “CuntèMunfrà” con “Merica” - La rassegna "CuntèMunfrà – Dal Monferrato al mondo” continua con un racconto che parla dei nostri avi, dell'emigrazione verso la ... Riporta radiogold.it

Un Tuffo nel Passato Trailer Italiano

Video Un Tuffo nel Passato Trailer Italiano Video Un Tuffo nel Passato Trailer Italiano