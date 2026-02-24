Old Time Show apre i battenti in Fiera con un' edizione tutta dedicata al genio italiano

Old Time Show apre i battenti in Fiera perché vuole celebrare il talento italiano nel settore delle auto e moto d’epoca. L’evento, previsto per il 28 febbraio e il 1 marzo, porta in esposizione modelli storici provenienti da collezioni private e musei. Gli appassionati possono ammirare veicoli rari e partecipare a incontri con esperti del settore. La manifestazione promette due giorni di passione e scoperta per gli amanti del vintage.

Old Time Show torna nei giorni del 28 febbraio e 1 marzo in Fiera per un appuntamento che attende gli appassionati di auto e moto d'epoca. Il salone punta, anche per questa edizione, a valorizzare la memoria storica dei marchi automobilistici presenti con alcuni dei loro modelli più rappresentativi accanto alle proposte più attuali, riunendo in un unico contesto un numero sempre crescente di collezionisti, appassionati di motori, nonché utenti alla ricerca dell'ultimo modello con cui sostituire la propria vettura. Old Time Show 2026, il programma e gli eventi della mostra a ForlìDal 28 febbraio all'1 marzo torna l'evento dedicato alla passione per i motori, con moto e automobili d'epoca in esposizione presso la Fiera di Forlì. Giunto alla 21^ edizione