boga pazza idea spalletti la juventus punta su di lui per la champions

Jeremie Boga ha suscitato interesse alla Juventus, che punta su di lui per la Champions League. Finora, il calciatore ha avuto poche occasioni di scendere in campo, ma ha comunque lasciato una buona impressione. La società ha individuato in Boga un elemento da seguire per la fase decisiva della stagione, anche se il suo ruolo resta ancora da definire.

Jeremie Boga ha avuto un impatto positivo sulla Juventus anche se fino a questo momento ha giocato solo scampoli di partita. La Juventus e Spalletti puntano su di lui per la Champions League. Il calciatore arrivato dal Nizza nel calciomercato di gennaio ha dimostrato di essere in un ottimo stato di forma nonostante i due mesi che aveva passato ai box, per motivi extracampo, coi rossoneri. Rapido, dotato di un piede importante, Boga è stato buttato nella mischia nella gara di Coppa Italia contro l’Atalanta coi bianconeri sotto e con la possibilità di fare poco, nonostante una buona propensione sulla corsia. Poi è entrato in campo a 14 minuti dalla fine di Juventus-Lazio coi bianconeri sotto e da un suo cross dentro è arrivato il gol del pareggio messo a segno da Pierre Kalulu. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

