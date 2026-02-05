La Juventus ha annunciato la prima convocazione di Holm e Boga per la partita contro l’Atalanta. Spalletti ha deciso di portare con sé i nuovi arrivati, che potrebbero debuttare già in questa sfida. Resta da capire se Yildiz sarà invece disponibile o meno, dopo la decisione ufficiale del tecnico. La squadra è in ritiro e si prepara a scendere in campo a Bergamo, con l’obiettivo di portare a casa punti importanti.

McKennie ha convinto la Juventus: settimana prossima l’incontro per il rinnovo. Cosa filtra sullo stipendio Carnevali: «Bakola era uno dei migliori talenti della Ligue 1. E il Sassuolo ha già preso il nuovo Muharemovic.» Sabatini: «Gasperini poco elegante, Massara ha fatto il miglior mercato della Serie A. Per la Roma la Champions è l’obiettivo minimo» Calciomercato Napoli: De Laurentiis vuole blindare Vergara. Pronto un nuovo rinnovo Cassano attacca ancora Leao: «Non ha talento! È convinto di essere un fenomeno, ma io ero un genio mentre lui no» Hazard si racconta: «Da bambino tifavo Milan ma non si sono mai fatti avanti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Juventus, prima convocazione per i nuovi arrivati Holm e Boga contro l’Atalanta. La decisione ufficiale di Spalletti su Yildiz

Approfondimenti su Juventus Bergamo

La Juventus ha portato a Bergamo i nuovi acquisti Boga e Holm per la partita di coppa contro l’Atalanta.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Juventus Bergamo

Argomenti discussi: Chi è Raffaele Huli: convocato da Spalletti per Juventus-Napoli; Thuram-Akliouche, storia di due amici per la pelle che si sfidano; Cagliari-Verona, le probabili formazioni della partita di Serie A; Juventus, vigilia in gruppo per Yildiz, partirà per Bergamo con la squadra: le ultime di formazione.

Juventus, prima convocazione per i nuovi arrivati Holm e Boga contro l’Atalanta. La decisione ufficiale di Spalletti su YildizJuventus, sono stati convocati per la prima volta i nuovi arrivati Holm e Boga contro l’Atalanta. La decisione ufficiale di Spalletti su Yildiz Le carte sono state scoperte e la Juventus è pronta per ... calcionews24.com

Convocati Juve Atalanta, Spalletti porta i nuovi acquisti a Bergamo per la Coppa: restano out Vlahovic e Milik. La lista completa dei bianconeriConvocati Juve Atalanta, Spalletti porta i nuovi acquisti a Bergamo per la Coppa: restano out Vlahovic e Milik. La lista completa dei bianconeri L’attesa è finita e le carte sono state scoperte in vis ... juventusnews24.com

L’Inter di Chivu è la prima squadra a qualificarsi alle semifinali di Coppa Italia. Domani l’altra sfida Atalanta-Juventus, settimana prossima in campo Napoli-Como e Bologna-Lazio: chi vincerà il trofeo facebook

Dopo le ultime tre stagioni negative alla #Juventus, nelle quali la sua media punti era stata 1.84 ( 21/22) 1.89 (22/23) 1.86 ( 23/24) nella sua prima stagione con il #Milan Max #Allegri ha una media punti di 2.17, 6^miglior risultato ottenuto nei 15 anni di carrier x.com