Cucinelli | Valentino chiedeva lo sconto in boutique Giammetti si arrabbia | Non lo ha mai conosciuto

Durante un’intervista a Rai Radio1, Brunello Cucinelli ha condiviso il suo rapporto con Valentino, ricordando come lo stilista, pur avendo un rapporto amichevole, chiedesse spesso sconti in boutique. Giammetti, tuttavia, ha precisato che Valentino non lo ha mai conosciuto personalmente e che tali richieste non erano comuni. Questa testimonianza offre uno sguardo sulla relazione tra i protagonisti del mondo della moda e sui loro rapporti professionali.

L’imprenditore del tessile Brunello Cucinelli, ospite a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, aveva raccontato che con lo stilista Valentino, appena scomparso aveva un rapporto «buono» e che lo stilista «vestiva molte nostre cose e quando era in boutique mi chiamava» e diceva: « “Mi puoi fare lo sconto?” ». Al che Cucinelli ha raccontato che gli rispondeva: «Maestro, ci mancherebbe che non glielo faccia, per me è un onore». Parole che non sono andate giù a Giancarlo Giammetti, socio storico dello stilista morto a 93 anni. Su Instagram ha replicato a quelle parole. «Valentino non ha mai conosciuto né chiamato Cucinelli».🔗 Leggi su Open.online

