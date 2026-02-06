Calabria | indagini per sanzioni a imprese con irregularità; controlli estesi su aziende e servizi

Le forze dell’ordine in Calabria stanno intensificando i controlli su aziende e servizi. I Carabinieri di Sellia Marina, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catanzaro, stanno verificando le imprese per individuare irregolarità. Sono in corso ispezioni che mirano a sanzionare le ditte che operano senza le regole, sia sul lavoro che sulle strade. Le attività si concentrano soprattutto nelle zone tra montagne e strade della regione.

Nel cuore della Calabria, tra montagne e strade, i Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catanzaro, hanno intensificato i controlli per fronteggiare le irregolarità in ambito lavorativo e stradale. Le operazioni, condotte nel mese di febbraio, hanno portato a sanzioni per imprese e a provvedimenti severi su automobilisti che hanno rifiutato di eseguire test antidroga. Il controllo si è esteso a diverse aziende, con particolare attenzione a quei settori considerati a rischio, tra cui il commercio di legnami, e a una strada importante come la Strada Statale 106, utilizzata quotidianamente da migliaia di utenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Calabria Controlli

La Calabria ha presentato il nuovo Piano regionale del lavoro, chiamato PADEL Plus.

A partire dal 2026, le norme sui congedi parentali in Italia subiranno importanti aggiornamenti, con congedi estesi fino a 14 anni di età del bambino e maggiori controlli.

Ultime notizie su Calabria Controlli

