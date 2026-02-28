Durante un blitz alla stazione dei treni di Rimini, sono state identificate cento persone e trovata droga nei binari. La polizia ha eseguito controlli straordinari nel pomeriggio, intensificando le verifiche in risposta agli episodi di violenza e ai recenti fatti di cronaca che si sono verificati nelle vicinanze delle stazioni italiane. Le operazioni sono state condotte con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza nell'area.

Massima allerta alla stazione di Rimini. Anche nello scalo di riferimento della provincia, a seguito di recenti fatti di cronaca ed episodi di violenza verificatisi in prossimità delle stazioni italiane, sono stati intensificati ancora di più i servizi di controllo straordinari del territorio. Le ispezioni, calendarizzate e mirate, sono andate in scena nella serata di giovedì, quando il personale della polizia di Stato ed il reparto di prevenzione crimine di Bologna, insieme con il personale dell’Arma dei carabinieri e le unità cinofile della polizia locale di Rimini, hanno intensificato i controli in una zona sensibile come la stazione ferroviaria e gli spazi limitrofi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Blitz alla stazione dei treni. Identificate cento persone e trovata droga nei binari

Sora, controlli straordinari interforze: cento persone identificate e sequestri di drogaNella giornata di ieri, a Sora, si è svolto un servizio straordinario di controllo del territorio interforze, coordinato dal Questore della Provincia...

Stazione sotto sorveglianza. Blitz ad ’alto impatto’: identificate 35 personeContinuano incessanti i controlli, quelli che le forze dell’ordine definiscono ’ad alto impatto’, nella zona stazione ferroviaria di Cesena teatro...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Blitz.

Temi più discussi: Controlli e arresti in zona stazione: maxi blitz della Polizia contro lo spaccio e il traffico di droga; Blitz alla Stazione di Brescia, arrestato latitante condannato a due anni; Maxi blitz antidroga alla stazione, Giardini Speyer blindati tra pattuglie, unità cinofile ed elicottero; Blitz alla stazione dei treni. Identificate cento persone e trovata droga nei binari.

Blitz dell'antimafia nei cantieri della stazione, le indagini su contratti e appalti: almeno 2 aziende potrebbero rischiare sanzioniTREVISO - Contratti di appalto e di subappalto, contratti per le forniture del materiale edile, registri contabili, accordi con professionisti e dipendenti. E ancora: l’elenco ... ilgazzettino.it

Mafia e appalti, blitz nel cantiere in stazione contro il rischio infiltrazioniTREVISO - Una squadra interforze composta da agenti della Direzione investigativa antimafia e da funzionari dell'Ispettorato del lavoro, con l'ausilio dei carabinieri del ... ilgazzettino.it

Il blitz in un’azienda di via Caduti di Ustica: i ladri avevano sbarrato le strade con due auto di traverso. L’imprenditore amareggiato: "È la quarta volta che finisco nel mirino, grazie all’Arma per la professionalità". - facebook.com facebook

Blitz antidroga a Cassano allo Ionio, la polizia sequestra eroina e cocaina. Rinvenuti 60 grammi di sostanze stupefacenti tra le palazzine popolari di Doria #ANSA x.com