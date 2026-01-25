Stazione sotto sorveglianza Blitz ad ’alto impatto’ | identificate 35 persone

La stazione di Cesena sottoposta a controlli intensivi prosegue con operazioni di sorveglianza mirate, volte a garantire la sicurezza pubblica. Durante un’azione recente, sono state identificate 35 persone, nel quadro di un’operazione di alto impatto delle forze dell’ordine, che mira a contrastare episodi di violenza e illegalità nella zona. Continua l’impegno per ripristinare la tranquillità e la sicurezza dei cittadini e degli utenti.

Continuano incessanti i controlli, quelli che le forze dell'ordine definiscono ' ad alto impatto ', nella zona stazione ferroviaria di Cesena teatro negli ultimi tempi di troppi episodi di violenza, furti, botte anche agli agenti. Un alto impatto che comuque ha dato i suoi frutti con un impegno costante degli agenti delle forze di polizia presenti e con controlli a tappeto 24 ore su 24. Infatti a dimostrazione di tutto questo, nel quadro delle strategie di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa, venerdì si è svolta a Cesena un'operazione di ' controllo ad alto impatto ' proprio nell'area della stazione ferroviaria, zona da tempo oggetto di particolare attenzione sotto il profilo della sicurezza urbana.

