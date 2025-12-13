Nella giornata del 12 dicembre 2025, i carabinieri di Ostia hanno condotto un maxi-blitz nel X Municipio, concentrandosi sulla zona dei lotti. L'operazione, volta alla prevenzione dei reati e al contrasto del degrado urbano, ha portato al sequestro di un importante carico di droga, nel quadro delle iniziative di sicurezza adottate dalla Prefettura di Roma.

Roma, 12 dicembre 2025 – I carabinieri della compagnia di Roma Ostia hanno eseguito controlli straordinari nel territorio del X Municipio, ed in particolare ad Ostia nella zona dei lotti, finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei reati in genere e del degrado urbano, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Arresti e denunce. L’attività svolta dal personale dell’Arma, disimpegnata nelle ultime 48 ore, ha permesso di arrestare in flagranza di reato 6 soggetti (di cui 4 per detenzione ai fini di spaccio e 2 per evasione) e rintracciarne altri 3 colpiti da ordinanza di custodia cautelare emessa dall’Autorità Giudiziaria. Cdn.ilfaroonline.it

Maxi-blitz anti-droga ad Ostia, sequestrato carico di Capodanno - Raffica di arresti e denunce, in azione anche il cane anti- ilfaroonline.it