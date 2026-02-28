Blackout a Monza | un quartiere rimane al buio

Nella serata del 27 febbraio, il quartiere Cristo Re-Libertà a Monza è stato colpito da un blackout che ha lasciato senza corrente numerosi abitanti intorno alle 20. L'interruzione ha causato disagi diffusi tra i residenti, che si sono trovati improvvisamente privi di luce e di energia elettrica. Nessuna informazione ufficiale sulle cause dell'interruzione è ancora stata comunicata.

Grossi disagi nella serata di ieri, 27 febbraio, nel quartiere Cristo Re-Libertà a Monza. Intorno alle 20 infatti, numerosi cittadini sono rimasti al buio, vittime di un black out.Tutti al buioIl guasto ha riguardato numerose vie del quartiere. Da via Bertacchi a via Libertà fino a via della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Quartiere al buio, blackout continui mettono in difficoltà 90 famiglieCase al buio, ascensori fermi, frigoriferi spenti ed elettrodomestici danneggiati. Blackout: più di 100mila persone al buio. È panicoUn sabato da città fantasma: un maxi blackout ha lasciato senza elettricità fino a circa 130mila case e attività, pari a quasi un terzo dei clienti... Aggiornamenti e notizie su Blackout. Temi più discussi: Blackout a Monza: un quartiere rimane al buio; Guida alla 27ª giornata di Serie B: occhio a Samp-Bari. Il Palermo va a Pescara; Cosa fare nel weekend a Monza e dintorni: i 5 eventi (anche gratis) scelti per voi. Blackout a Monza: un quartiere rimane al buioGrossi disagi nella serata di ieri, 27 febbraio, nel quartiere Cristo Re-Libertà a Monza. Intorno alle 20 infatti, numerosi cittadini sono rimasti al buio, vittime di un black out. monzatoday.it Monza, brucia una cabina elettrica: temporaneo blackoutMonza, 20 Luglio 2025 - Black out nella zona di via Solferino a Monza per un incendio che questa sera (domenica 20 luglio) ha interessato una cabina elettrica. E' successo poco dopo le 19.30 di oggi. ilgiorno.it Dieci gol nei minuti di recupero: la #Fiorentina e quei blackout che costano caro x.com Elicottero contro cavi elettrici a Gressoney: blackout in Valle d’Aosta - facebook.com facebook