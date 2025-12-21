Blackout | più di 100mila persone al buio È panico
Un sabato da città fantasma: un maxi blackout ha lasciato senza elettricità fino a circa 130mila case e attività, pari a quasi un terzo dei clienti PG&E in città. Il guasto è iniziato nel primo pomeriggio di sabato 20 dicembre e ha spento vetrine e decorazioni natalizie nel weekend dello shopping. Con i semafori fuori uso, gli incroci si sono trasformati in imbottigliamenti e molte attività hanno chiuso in anticipo. Tra i primi effetti “collaterali” anche lo stop alla cultura: il San Francisco Ballet ha cancellato all’ultimo la replica delle 19 dello “Schiaccianoci”, spiegando che la decisione era legata alla mancanza di corrente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
