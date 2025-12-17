Quartiere al buio blackout continui mettono in difficoltà 90 famiglie

Nel quartiere di Sorgane, le famiglie affrontano da mesi blackout frequenti e prolungati che causano disagi quotidiani. Ascensori bloccati, frigoriferi fuori uso e elettrodomestici danneggiati sono solo alcune delle difficoltà con cui i residenti devono convivere, spesso più volte al mese. Una situazione che mette a dura prova la pazienza e la qualità di vita di circa 90 nuclei familiari.

Case al buio, ascensori fermi, frigoriferi spenti ed elettrodomestici danneggiati. Sono solo alcuni dei disagi con cui devono convivere, da mesi, i residenti di Sorgane i quali devono fare i conti - "circa due volte al mese" raccontano - con blackout improvvisi e prolungati. A essere colpiti sono. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

