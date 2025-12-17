Quartiere al buio blackout continui mettono in difficoltà 90 famiglie

Nel quartiere di Sorgane, le famiglie affrontano da mesi blackout frequenti e prolungati che causano disagi quotidiani. Ascensori bloccati, frigoriferi fuori uso e elettrodomestici danneggiati sono solo alcune delle difficoltà con cui i residenti devono convivere, spesso più volte al mese. Una situazione che mette a dura prova la pazienza e la qualità di vita di circa 90 nuclei familiari.

Marigliano, la denuncia: “Pontecitra al buio da oltre un mese” - I residenti denunciano “disservizi gravi e pericoli per la sicurezza”. marigliano.net

Quartiere Oltretorrente al buio: le lamentele di commercianti e residenti - Vari commercianti e residenti segnalano che dal tardo pomeriggio di oggi l'illuminazione pubblica non funziona e strade importanti come viale Maria Luigia, via Bixio, ... gazzettadiparma.it

DUEMILA FAMIGLIE AL BUIO PER ORE, CORRENTE GRAZIE AL GENERATORE 26072023

, : Un grave atto di vandalismo ha lasciato al buio una vasta area del quartiere San Giovanni Apostolo, a Palermo. Ignoti hanno distrutto martedì - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.