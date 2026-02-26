Bimbo morto dopo il trapianto l'avvocato della famiglia | Per la Procura nessun errore a Bolzano

Una vicenda che ha attirato l’attenzione riguarda il decesso di un bambino dopo un intervento di trapianto. La famiglia ha affidato le proprie parole all’avvocato, che ha precisato come la Procura di Napoli non abbia riscontrato responsabilità o negligenze da parte degli operatori di Bolzano. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si attendono eventuali sviluppi nelle indagini.