Bimbo morto dopo il trapianto l'avvocato della famiglia | Per la Procura nessun errore a Bolzano
Una vicenda che ha attirato l’attenzione riguarda il decesso di un bambino dopo un intervento di trapianto. La famiglia ha affidato le proprie parole all’avvocato, che ha precisato come la Procura di Napoli non abbia riscontrato responsabilità o negligenze da parte degli operatori di Bolzano. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si attendono eventuali sviluppi nelle indagini.
Lo ha spiegato l'avvocato della famiglia: "Non c'è nessun errore o negligenza di Bolzano per la Procura di Napoli. E anche a parere di questa difesa". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Bimbo morto dopo il trapianto fallito a Napoli, l’avvocato della famiglia: “La cartella clinica è incompleta”L'avvocato Francesco Petruzzi, che difende la famiglia del piccolo Domenico morto il 21 febbraio dopo un trapianto fallito a Napoli, ha fatto sapere...
“Sono stata con lui fino all’ultimo”: il saluto della mamma a Domenico, il bimbo morto dopo il trapianto di cuoreIl piccolo Domenico è morto questa mattina, due mesi dopo il trapianto di cuore fallito.
Temi più discussi: Operato alle adenoidi, bimbo di 7 anni muore una settimana dopo l’intervento: aperta un’inchiesta; Il piccolo Domenico è morto. La mamma: Voglio giustizia, voglio tutta la verità; Bambino morto per trapianto di cuore fallito, le tappe della vicenda; Bimbo trapiantato, parla la mamma dopo la morte di Domenico.
Parla il papà di Domenico, il bimbo morto dopo il trapianto: Sentivo che sarebbe finita malePer la prima volta ha parlato Antonio Caliendo, padre del piccolo Domenico, il bambino di 2 anni e mezzo morto dopo un trapianto di cuore fallito all'ospedale ... fanpage.it
Bimbo morto Napoli, testimoni: espianto avvenuto 4 minuti prima dell'arrivo del cuore sanoLeggi su Sky TG24 l'articolo Bimbo morto Napoli, testimoni: espianto avvenuto 4 minuti prima dell'arrivo del cuore sano ... tg24.sky.it
Bimbo morto dopo il trapianto, ascoltata dagli inquirenti l'equipe di Innsbruck facebook
La vicenda del bimbo morto dopo il trapianto con un cuore danneggiato. Agli atti dell’inchiesta della Procura di Napoli le testimonianze choc degli infermieri in sala operatoria: “Il cuore era congelato, abbiamo usato acqua fredda, poi tiepida e infine calda”. #Tg x.com