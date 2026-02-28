Bimbo morto a Chieri restano i dubbi dopo l'autopsia | le ferite compatibili anche con la versione della madre

L'autopsia sul neonato morto a Pessione, nel Comune di Chieri, non ha chiarito definitivamente le cause del decesso. Il bambino è caduto dalle scale una settimana fa e, secondo l'esame, le ferite rilevate sono compatibili con la versione fornita dalla madre. Restano ancora molte domande senza risposta sulla dinamica e le circostanze del tragico incidente.

L'autopsia non ha sciolto i dubbi sulla causa della morte del neonato caduto dalle scale una settimana fa in una villetta di Pessione (Chieri). Restano aperte tutte le piste investigative. 🔗 Leggi su Fanpage.it Bimbo di 5 mesi morto dopo essere caduto dalle scale a Chieri: la madre è indagata, era in braccio a leiIl piccolo Riccardo, 5 mesi, è morto a Pessione (frazione di Chieri) dopo essere sfuggito dalle braccia della madre lungo le scale di casa. Bimbo di un mese morto dopo l’allattamento, i genitori danno l’allarme: disposta l’autopsiaLa procura ha disposto l’autopsia sul corpo del bimbo di un mese che ieri, sabato 17 gennaio, è stato trovato morto in culla dopo l'allattamento. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bimbo morto. Temi più discussi: Morte del bimbo di cinque mesi, l'autopsia non chiarisce le cause (ma non evidenzia ricostruzioni diverse dall'incidente); Bimbo morto a 5 mesi, perché l’autopsia sul piccolo e l’esame sulla madre possono svelare il mistero; Bambino di 5 mesi morto nel Torinese, aperto un fascicolo per omicidio colposo; Bimbo morto nel Torinese, aperto fascicolo per omicidio colposo. Bimbo morto nel Torinese, l'autopsia: Possibile la caduta accidentaleDisposti ulteriori esami per far luce sull'accaduto. La tragedia sabato scorso in una villetta a Pessione di Chieri ... rainews.it Bimbo di 5 mesi morto a Chieri, l’autopsia apre l’ipotesi decesso accidentaleLa Procura non esclude altre ipotesi e dispone ulteriori esami: la madre resta indagata per omicidio colposo. Il piccolo era precipitato dalle scale nella villetta di famiglia a Pessione di Chieri ... giornalelavoce.it Bimbo morto giù dalle scale,l’autopsia non scioglie i dubbi x.com Vasto, bimbo morto per la cocaina. La mamma non si presenta dal giudice Colpo di scena, . L.I.M. non si è presentata in Procura. Stiamo parlando della madre, 30 anni, accusata di omicidio colposo e false dichiarazioni per la morte del figlio di soli 15 mesi, spi - facebook.com facebook