Bimbo di 5 mesi morto dopo essere caduto dalle scale a Chieri | la madre è indagata era in braccio a lei

Il piccolo Riccardo, 5 mesi, è morto a Pessione (frazione di Chieri) dopo essere sfuggito dalle braccia della madre lungo le scale di casa. Come confermato da fonti inquirenti a Fanpage.it, la donna è indagata per omicidio colposo. L’autopsia chiarirà se si tratta di caduta accidentale o altro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

E' stato espiantato il cuore del bimbo di 5 mesi morto ieri all'ospedale infantile Regina Margherita, a Torino, quarantotto ore dopo una caduta in casa a Pessione (Torino). L'organo verrà destinato a un piccolo paziente fuori Piemonte. E' quanto si è appreso i x.com