Muore mentre gioca a tennis inutili i soccorsi

Un uomo ha perso la vita durante una partita di tennis nel pomeriggio di lunedì 15 dicembre in un circolo di Corciano. Nonostante i soccorsi tempestivi, tutti i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili. L'incidente ha sconvolto la comunità locale, lasciando sgomento per l'accaduto.

Muore mentre gioca a tennis, inutili tutti i tentativi di salvarlo. Secondo quanto ricostruito dal Messaggero Umbria è successo nel pomeriggio di lunedì 15 dicembre in un circolo del comune di Corciano. L'uomo, 61 anni, si è accasciato a terra durante una partita. L'intervento degli addetti della.