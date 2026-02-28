Bill Clinton insiste sul fatto che non aveva idea dei crimini di Jeffrey Epstein | L' avrei denunciato io stesso

Bill Clinton e Hillary Clinton hanno testimoniato davanti al Congresso degli Stati Uniti giovedì e venerdì. Clinton ha dichiarato di non essere a conoscenza dei crimini di Jeffrey Epstein e ha aggiunto che li avrebbe denunciati se ne fosse venuto a sapere. Entrambi i politici sono stati chiamati a testimoniare in merito a questioni legate alle loro relazioni con Epstein.

«Sono qui oggi per due motivi», ha spiegato Bill Clinton nella sua dichiarazione di apertura, condivisa poi sul suo account X. «Il primo è che amo il mio Paese. E l'America è stata fondata sull'idea che nessuno è al di sopra della legge, nemmeno i presidenti - soprattutto i presidenti». Il secondo è «offrire quel poco che so per evitare che questo accada di nuovo». «Le ragazze e le donne a cui Jeffrey Epstein ha distrutto la vita meritano non solo giustizia, ma anche la guarigione». Messo alle strette dagli oltre 2.000 riferimenti contenuti nei file di Epstein e dalle immagini di archivio diffuse dal Congresso che lo ritraggono in... 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Bill Clinton insiste sul fatto che «non aveva idea» dei crimini di Jeffrey Epstein: «L'avrei denunciato io stesso» Bill Clinton: “Non avevo idea dei crimini di Jeffrey Epstein”ABBONATI A DAYITALIANEWS La testimonianza davanti alla Commissione della Camera WASHINGTON, 27 febbraio 2026. Bill Clinton: ‘non avevo idea dei crimini di Epstein’Lo ha detto Bill Clinton nella sua testimonianza su Jeffrey Epstein davanti alla Commissione di sorveglianza della Camera americana. Approfondimenti e contenuti su Bill Clinton. Temi più discussi: Epstein, Hillary Clinton al Congresso: sfida a Trump e al DoJ; Clinton Non sapevo nulla; Lamprey, il mini-sommergibile intelligente di Lockheed: così gli Stati Uniti vogliono controllare il fondo del mare; Trump non torna indietro. Iran, il mondo trema. Epstein files, la deposizione di Bill Clinton: «Non ho fatto nulla di sbagliato»L’audizione si svolge a porte chiuse al Chappaqua Performing Arts Center, nello Stato di New York. Bill Clinton: vittime di Epstein meritano giustizia ... ilsole24ore.com Epstein files, Bill Clinton: «Non sapevo dei suoi crimini, avrei agito io stesso». Il retroscena sul litigio tra Trump e il finanziereTension al Campidoglio. Bill Clinton è comparso davanti alla Commissione di vigilanza della Camera per chiarire i suoi legami passati con ... msn.com Fragile ma a testa alta, l’ultima rimonta di Bill Clinton davanti ai commissari x.com Lo storico Fasce: “Formidabile nei rapporti personali, è ricordato con favore per l’economia. Lui e la moglie criticati per la politica dinastica, erano parte delle oligarchie americane” Leggi l'articolo #BillClinton - facebook.com facebook