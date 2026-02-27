Bill Clinton | ‘non avevo idea dei crimini di Epstein’

Bill Clinton ha dichiarato di non aver avuto conoscenza dei crimini di Epstein e di non aver visto nulla di sospetto. In una dichiarazione pubblica, ha ribadito di non aver commesso alcun illecito e di non aver partecipato a comportamenti sbagliati legati all’impronta del finanziere. La sua posizione si basa sulla mancanza di prove e sulla sua innocenza rispetto alle accuse sollevate contro Epstein.

Lo ha detto Bill Clinton nella sua testimonianza su Jeffrey Epstein davanti alla Commissione di sorveglianza della Camera americana."Non avevo idea dei suoi crimini", ha aggiunto l'ex presidente. "So quello che ho fatto e ancora più importante quello che non ho fatto. So quello che ho visto e ancora più importante quello che non ho visto", ha detto ancora nella sua dichiarazione iniziale, pubblicata su X.

Bill Clinton: "Non avevo idea dei crimini di Jeffrey Epstein"
La testimonianza davanti alla Commissione della Camera
WASHINGTON, 27 febbraio 2026.

