Bill Clinton dalla terza via al sexgate Il suo clan un centro di potere

Bill Clinton, ex presidente degli Stati Uniti, viene descritto come una figura dal forte fascino politico, indipendentemente dalle vicende giudiziarie o politiche che lo riguardano. Recentemente, si è parlato della sua influenza e del suo entourage, considerato un centro di potere. La sua presenza pubblica e le dichiarazioni attirano l’attenzione, mantenendo vivo l’interesse su di lui nel panorama politico e mediatico.

Washington, 28 febbraio 2026 – Comunque vada Bill Clinton si muove come un uomo di grande fascino politico. Gli analisti lo osservano da anni come uno dei pilastri che nel bene o nel male ha lasciato un segno nella storia americana. Professor Ferdinando Fasce (foto), analista di storia americana e docente all'Università di Genova, Bill Clinton è ancora un personaggio amato nella società civile degli Stati Uniti? "È stato una figura controversa anche per la vicenda del sexgate, ma è ricordato con favore per una fase di crescita dell'economia degli Usa in cui pareva che la globalizzazione viaggiasse a gonfie vele. Si adoperò anche per rimettere a posto i conti pubblici.