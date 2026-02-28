Il bilancio di previsione approvato prevede che gli asili e i servizi multiservizi siano mantenuti, mentre sono stati ridotti i fondi destinati alla manutenzione del verde pubblico e delle strade. Le decisioni sono state prese attraverso tagli orizzontali, senza ulteriori specificazioni sul percorso di scelta. Il documento evidenzia un approccio che comporta risparmi in alcuni settori a discapito di altri servizi pubblici.

Sarà un bilancio fatto di tagli, sforbiciate orizzontali. Sangue, fatica, lacrime e sudore, per usare una dotta citazione. Ma alcuni capisaldi vengono risparmiati e anche questo è un segnale: i nove asili pubblici non saranno privatizzati, mentre i due nuovi saranno dati in concessione provvisoria e i lavoratori della Multiservizi sono salvi. La dieta dimagrante, assai severa, riguarderà i capitoli delle manutenzioni: verde pubblico, strade, cimiteri. È questo il quadro della riunione di maggioranza allargata ai segretari di partito che si è tenuta ieri sul bilancio di previsione. Il sindaco di Taranto Piero Bitetti ha spiegato ai consiglieri le difficoltà e la precarietà di una situazione molto delicata. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Bilancio di previsione: asili e Multiservizi salvi ma tagli a manutenzioni di verde pubblico e strade

