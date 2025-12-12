Bilancio di previsione Disco verde dell’aula 29 milioni d’investimenti

L'aula ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, con un investimento di 29 milioni. Dopo settimane di discussioni e tensioni tra le diverse posizioni politiche, la decisione definitiva è arrivata a tarda sera, segnando un passo importante per la programmazione finanziaria della città.

Dopo le schermaglie dei primi giorni, con la consueta diatriba fra i grandi investimenti fatti per la città e la risposta su immobilismo e mancanza di lungimiranza amministrativa, si è arrivati all'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, varato alle 23.22 di mercoledì scorso dopo quattro giorni di confronto serrato: alla fine l'esito è stato di 17 voti favorevoli, 10 contrari e nessun astenuto. Per quel riguarda i numeri principali della manovra, l'ultima scritta e varata dall'amministrazione Tomasi, le entrate correnti previste sono di 114,6 milioni di euro, così come 28,9 milioni per quanto riguarda gli investimenti totali mentre ci sono 112,1 milioni di spese correnti e 5 milioni di entrate dal recupero evasione dell'Imu previste nel corso del 2026.

