BigMama in lacrime l’appello da Dubai | Stiamo vivendo un incubo

BigMama, nota influencer, è apparsa su Instagram visibilmente scossa e in lacrime, lanciando un appello da Dubai in cui ha parlato di un’esperienza difficile. La donna ha descritto la sensazione di vivere un incubo, mostrando un volto diverso da quello solitamente associato al suo successo e al suo stile di vita. La sua testimonianza è arrivata nelle ultime ore, suscitando molta attenzione.

C’è un momento in cui lusso e successo svaniscono, lasciando spazio alla nuda e cruda paura. È quello che è successo a BigMama, che nelle ultime ore è apparsa su Instagram profondamente scossa e in una veste che non vorremmo mai vedere: quella di una donna terrorizzata. Marianna Mammone – questo il suo nome all’anagrafe – ha affidato ad alcune storie il suo appello da Dubai, dove quella che avrebbe dovuto essere una tappa di rientro si è trasformata in un incubo, sotto la minaccia dei missili. Cosa è successo a BigMama?. Stavolta BigMama non ha usato i social per condividere un successo, ma per raccontare un’esperienza drammatica. Di ritorno dalle Maldive dapprima il suo volo è stato dirottato verso Dubai, poi è arrivata l’ improvvisa chiusura degli spazi aerei sugli Emirati Arabi Uniti e nella regione del Golfo. 🔗 Leggi su Dilei.it

