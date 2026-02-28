BigMama bloccata a Dubai l’appello | Sento i missili sulla testa ho paura

BigMama, influencer nota sui social, si trova attualmente a Dubai e ha pubblicato un messaggio in cui chiede aiuto, raccontando di sentire i missili sopra la testa e di avere paura. In lacrime, ha spiegato di vivere un incubo e ha invitato i suoi follower a supportarla in questa difficile situazione. La richiesta di aiuto è stata condivisa sui social, dove la si è rivolta con urgenza.

(Adnkronos) – "Sentiamo i missili sulla testa". BigMama ha lanciato, in lacrime, una richiesta di aiuto sui social: "Stasera vi chiedo di darci una mano perché stiamo vivendo un incubo. Siamo tantissimi italiani in questa situazione quindi dovete cercare di muovere tutte le forze possibili". La cantante si trova al momento bloccata a Dubai, negli Emirati. "Ciao ragazzi, stasera vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo.