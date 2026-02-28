Biglietti venduti irregolarmente ai tifosi ospiti Il questore sospende la licenza a un esercizio commerciale

Il questore della Provincia di Frosinone ha deciso di chiudere temporaneamente un esercizio commerciale nel capoluogo, imponendo una sospensione di 10 giorni. La misura è stata adottata dopo che sono stati riscontrati vendite irregolari di biglietti ai tifosi ospiti durante un evento sportivo. La decisione segue un’azione decisa contro le violazioni delle norme di sicurezza relative alle manifestazioni sportive.

Il provvedimento è scattato a seguito di un'accurata istruttoria condotta dal personale della Divisione Amministrativa e di Sicurezza della Polizia Tolleranza zero nei confronti delle violazioni alle norme di sicurezza per gli eventi sportivi. Il Questore della Provincia di Frosinone ha disposto la chiusura temporanea di un'attività commerciale situata nel capoluogo ciociaro, imponendo la sospensione della licenza per 10 giorni. Il provvedimento è scattato a seguito di un'accurata istruttoria condotta dal personale della Divisione Amministrativa e di Sicurezza della Polizia di Stato. Nel mirino degli agenti della Questura è finito un punto vendita regolarmente abilitato all'emissione dei titoli di accesso per lo stadio "Benito Stirpe".