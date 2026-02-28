Bianca Balti superstar | Comunità e sorellanza La mia cura per la malattia

Bianca Balti, modella di 41 anni, è tornata a Sanremo dopo aver partecipato l’anno precedente. Durante il suo intervento ha parlato di comunità e sorellanza, e ha condiviso il suo percorso di cura dopo aver affrontato un tumore ovarico. La modella ha mostrato le cicatrici della malattia, raccontando un momento importante della sua vita. La sua presenza ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media.

Bianca Balti, bella, gentile, intelligente. Cosa volete di più? La top model quarantunenne ieri è tornata a Sanremo, un anno dopo aver celebrato la vita sul palco, mostrando le cicatrici della malattia, un tumore ovarico. Come ha passato questo periodo? "È stato l’anno più duro, anche più della fine della chemioterapia. Perché è il tempo in cui devi elaborare un lutto, il lutto per una donna spensierata che non c’è più. Quando ti ricrescono i capelli è il periodo più difficile, perché gli altri pensano “adesso stai bene“ ma tu sai che quel tempo in cui non dovevi preoccuparti di niente – né recidive, né cicatrici – non tornerà mai più. Ma adesso ne sto uscendo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

