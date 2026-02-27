La carriera e la droga la malattia e le figlie | tutto su Bianca Balti ospite della quarta serata di Sanremo

Durante la quarta serata di Sanremo, Bianca Balti è salita sul palco come ospite, portando con sé il racconto della sua vita. La modella ha parlato della sua carriera, dei problemi con la droga, della malattia e delle sue figlie. La sua presenza si è intrecciata con le vicende personali, che ha condiviso pubblicamente in questa occasione.

Un anno dopo, la modella torna sul palco dell’Ariston: dagli esordi nella moda alla vita difficile per le droghe e il tumore, il profilo dell’ospite del Festival di Sanremo Annunciata già da giorni dal conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, la serata delle cover coincide anche con l’ospitata della modella italiana nata a Lodi, Bianca Balti, che ritorna sul palco dell’Ariston dopo essere stata co-conduttrice nel 2025 sempre a fianco di Conti. Al centro dell’attenzione, ovviamente, il suo anno difficile per la lotta contro il tumore ovarico che le è stato diagnosticato nel 2024. Nata a Lodi il 19 marzo 1984, ha... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Sanremo 2026, la scaletta della serata cover: Bianca Balti co-conduttrice e Francesco Gabbani ospite.

Sanremo 2026, Bianca Balti torna ospite nella serata di venerdì "per raccontarci quest'anno di grande forza"Bianca Balti torna sul palco dell'Ariston di Sanremo a un anno di distanza dalla presenza come co-conduttrice: Conti la sceglie come ospite.

